Icardi saluta l'Inter ricordando i suoi numeri: "Grazia di tutto, arrivederci"

Mauro Icardi ha salutato l'Inter su Instagram postando una foto dei suoi numeri in nerazzurro e un messaggio: "Grazie di tutto, arrivederci".

219 presenze, 124 goal e 39 assist. Sono i numeri di Mauro Icardi in 6 anni di , e anche quelli con cui l’attaccante argentino ha salutato i nerazzurri con un post sul proprio profilo Instagram.

Dopo l’ufficialità del suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al , arrivata ieri sera, oggi Icardi ha mandato un messaggio ai nerazzurri tramite le proprie Stories.

Non ha soltanto ricordato i suoi numeri straordinari, ma anche messo un ringraziamento e un saluto. Non un addio, ma un arrivederci che lascia aperto ogni scenario, come la formula del trasferimento.

“Grazie di tutto, arrivederci”

Si chiude un’era per l’Inter e per Icardi: la prima riparte dai goal di Lukaku, il secondo dal . Ma, finché quest’ultimo non deciderà di investire sul classe 1993, quello ai nerazzurri rimarrà sì un arrivederci…