Icardi rivuole la fascia per tornare a giocare? Wanda attacca: "Cazzate, vergognoso"

Caso Icardi, Wanda Nara avvisa l'Inter : "La fascia era come una gamba, senza non si può giocare". Feeling totale col marito, foto nella notte.

La telefonata di Marotta e le lacrime di Wanda Nara a 'Tiki Taka' non sono bastate per fare scattare la tregua tra l'Inter e Mauro Icardi. Anzi.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la posizione dell'ex capitano e della moglie-agente non è assolutamente cambiata, tanto che Icardi anche lunedì ha svolto solo fisioterapia.

La sensazione insomma è che Icardi aspetti ancora le scuse del club dopo la decisione di togliergli la fascia, ma soprattutto che non abbia alcuna intenzione di avere un chiarimento con i compagni sulle frasi pronunciate dalla moglie in tv. Frasi che in particolare non sarebbero state digerite dai croati Brozovic e Perisic.

Inoltre secondo le indiscrezioni, lontano dalle telecamere, anche Wanda Nara sarebbe stata tutt'altro che conciliante nei confronti dell'Inter paventando la possibilità che Icardi non torni a giocare finché non riavrà i gradi di capitano.

"La fascia per Mauro era come una gamba e non si può giocare senza una gamba".

Indiscrezioni alle quali Wanda Nara ha risposto nel pomeriggio in maniera durissima:

"Vergognoso! La Gazzetta è partner dell’Inter. Continuare a dire queste cazzate è ancora più pericoloso. La verità è sempre e solo una".

Oggi intanto Icardi compie 26 anni e alla mezzanotte sono arrivati puntuali anche gli auguri social dell'Inter, ma con un video in cui il numero 9 appare rigorosamente senza fascia al braccio.

Mentre Wanda Nara, dopo la misteriosa storia in cui bruciava due foto con Icardi, ha pubblicato su Instagram una romantica dedica al marito. Ulteriore segnale di come il feeling tra i due sia totale, dentro e fuori dal campo.

Il tutto mentre Marotta continua a lavorare alla proposta di rinnovo da presentare a Wanda Nara la quale però, se le cose non cambieranno, secondo 'La Gazzetta dello Sport' non avrebbe neppure intenzione di prenderla in considerazione.

La linea della coppia Icardi-Wanda Nara insomma è chiara: prima la restituzione della fascia e le scuse dell'Inter, poi eventualmente si potrà parlare anche del resto.