Icardi non c'è, Lautaro Martinez risponde presente: l'Inter può essere sua

Titolare in virtù del caos attorno a Icardi, l'attaccante dell'Inter ha deciso il match contro il Rapid Vienna rendendosi continuamente pericoloso.

Il toro, minuscolo, è un anime docile. Se lasciato in pace, senza barbariche corride, vive una vita semplice. Certo, non va disturbato, per evitare grossi guai. Il Toro, maiuscolo, ha dormito, costretto ai margini dell'allevamento nerazzurro da patron Icardi. Senza, Lautaro Martinez, è pronto a scatenarsi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Subito in campo dal 1' contro il Rapid Vienna in Europa League, Lautaro ha dimostrato di poter essere l'attaccante titolare dell'Inter. Certo, anche in passato aveva saputo sfruttare le chance da titolare concesse da Spalletti in Serie A e in Coppa Italia, ma la prova continentale ancora marcava al suo menù di incornate.

Non ha colpito di testa contro il Rapid, Martinez, segnando in maniera fredda e glaciale il rigore dell'1-0. E non solo. L'attaccante argentino si è ben disimpegnato, andando a recuperare il pallone, provando la conclusione da diverse distanze, dimostrando di voler prendersi il posto da titolare e di potere farlo.

Se attorno a Icardi la situazione è più nebulosa che mai, quella che circonda Lautaro Martinez è limpida. Ha bisogno di giocare, ha bisogno di partire titolare come terminale offensivo, senza altre prime punte al suo fianco. Titolare contro il Frosinone: goal. Titolare contro il Cagliari: goal. Titolare contro il Genoa: niente goal, ma 5-0 nerazzurro.

Unico difetto stagionale, guarda caso contro l'ononimo Toro. Nel match che ha visto l'Inter perdere davanti all'ex Mazzarri, Lautaro Martinez è partito al fianco di Icardi. Piedi pestati, Torino vincente. Toro, quello singolo, perdente. Ora un argentino sembra in rotta totale con i nerazzurri, mentre l'altro innamorato incondizionatamente.

Lautaro Martinez e Icardi si sono scambiati pallone e vittoria nei match contro Parma e Napoli, seppur per qualche obbligatorio minuto: parità verso fine gara e inserimento del Toro a spazzare via quanti più avversari possibili. Ma l'idea generale è che non siano ancora pronti per giocare insieme durante tutto l'arco di una gara.

Eventualitù che ora non sembra porsi, visto che Lautaro Martinez scalpita, da rinchiuso a libero. Seppur per cause di forza maggiore.