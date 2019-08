Icardi neanche in panchina: Wanda pubblica una foto lontano da San Siro

Conte ha deciso di escludere Icardi dalla gara contro il Lecce: l'argentino e la moglie-agente probabilmente neanche a San Siro per seguire il match.

Nessun dubbio sul fatto di vederlo titolare o meno, ma in molti si aspettavano comunque Mauro Icardi in panchina per la gara inaugurale contro il . Certo, zero opportunità di entrare, ma comunque presente tra i nerazzurri. Invece niente da fare e argentino lontanissimo.

Mentre l' ufficializzava le formazioni titolari e la panchina, Wanda Nara, agente e moglie di Icardi, pubblicava su Instagram immagini riguardante il proprio orto alla casa del Lago di Como. Dunque lontano da San Siro, dove i due non dovrebbero essere presenti per la sfida contro il Lecce.

Un nuovo capitolo di una telenovela infinita per i tifosi dell'Inter e non solo, visto e considerando come diverse squadre siano interessate ad Icardi: a pochi giorni dal termine del calciomercato sembra però non muoversi nulla, con l'argentino deciso a rimanere in nerazzurro anche davanti alla difficile situazione attuale.

L'ex capitano, idolo dei tifosi e imprescindibile attaccante, ora è ai margini e nuovamente escluso dalla squadra dopo il ritorno alla fine della passata stagione. Una situazione incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato, verificatasi invece all'improvviso.