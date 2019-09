Icardi lascia l'Inter: nessun augurio o ringraziamento nella nota del club

L'argentino lascia l'Inter dopo sei anni, ma la rottura con il club è totale: nessun ringraziamento o augurio nel comunicato d'addio.

Alla fine, sul gong, si è chiuso il tormentone dell'estate. Mauro Icardi, dopo essere stato accostato a , , , e , giocherà con i campioni di e favoriti assoluti anche per il titolo di questa stagione, il . Sei anni dopo, addio all'.

Fuori dal progetto Inter dopo il caos generatosi negli ultimi mesi, Icardi lascia l'Inter in silenzio. I nerazzurri, che nel corso del 2019 hanno deciso di togliere al giocatore la fascia da capitano, hanno confermato il trasferimento l'argentino, in prestito con diritto di riscatto al PSG, senza ringraziamenti o saluti.

Un comunicato senza ricordare il passato vincente, segno della rottura totale avvenuta:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al . L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022".

Nessun ringraziamento o augurio per il futuro nella nota dell'Inter, che ha voluto mettere fine al rapporto con Icardi in maniera secca, quasi a ricordare come il vecchio amore che legava la società al giocatore argentino sia finito nel peggiore dei modi. Una divisione netta, nonostante il giocatore possa in teoria tornare in nerazzurro nel 2020 in virtù di una cessione solo a titolo temporaneo.

Icardi saluta ufficialmente l'Inter dopo aver indossato la fascia da capitano e guidato i nerazzurri al successo in ogni competizione: 124 i goal in 219 partite per il 26enne. Spazzati via dalle frizioni riguardanti il rinnovo contrattuale, dalla questione della fascia, dai rapporti duri tra Wanda Nara a la società.

Ora sarà il campo a parlare: Inter e Icardi si separano. In attesa, magari, di affrontarsi in .