Icardi alla Juve, Wanda Nara nega: "Era il capitano dell'Inter, non ci sarebbe mai andato"

Quella che ha avuto per protagonista Mauro Icardi, è stato uno dei grandi tormentoni dell’estate. Per mesi il nome del bomber argentino è stato accostato a quello di diversi club, ma l’addio (almeno momentaneo) all’ con conseguente passaggio al è maturato sono a poche ore dal fatidico gong che ha sancito la fine di tutte le trattative.

Chi in tale vicenda ha avuto un ruolo determinante è stata Wanda Nara. La moglie-agente di Icardi, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del trasferimento dell’ex capitano nerazzurro a Parigi.

“Al Psg non si poteva dire no: ha tutto per vincere, è un club pieno di stelle, Mauro è onorato di farne parte. A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio: io lavoro per lui, ma poi le scelte sono sue”.

Wanda Nara ha spiegato cosa ha portato il bomber argentino ad optare, all’ultimo momento, per il trasferimento al PSG.

“Sono la moglie, non solo la procuratrice: lo conosco. Sapevo avrebbe detto sì. La scelta del Psg viene dopo un anno di polemiche e tensioni, l’ha fatta anche per dare un po’ di tranquillità ai figli e alla famiglia. Se fosse rimasto sarebbe stato sempre un caso”.

Nonostante quanto accaduto negli ultimi mesi, i sentimenti di Icardi per l’Inter non sono cambiati.

“Non è un divorzio. Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione. La voglia di giocare nell’Inter e l’amore dei tifosi resta. In una lunga relazione ci sono delle crisi. Alla fine ci lasciamo con un rapporto ricucito, senza nessun tradimento”.

La decisione di separare le proprie strade è stata del club nerazzurro.

“L’Inter aveva la necessità di vendere Icardi. Da capitano Mauro non avrebbe mai lasciato il club. È stata una strategia per cederlo”.

Wanda Nara ha svelato perché l’Inter, nei mesi scorsi, ha tolto ad Icardi la fascia di capitano.

Marotta negli ultimi mesi è sempre rimasto fermo sulle sue posizioni.

“Il calcio è business, Marotta fa le scelte e deve badare ai conti. Alla fine si vedrà chi ha fatto bene. Sul campione che è Icardi non ho mai avuto dubbi: avevo 15 offerte. Lo sapeva pure Marotta. Se siamo arrivati all’ultimo giorno non è perché siamo matti: conosciamo il valore di Icardi”.

Ad incrinare ulteriormente il rapporto, la decisione di fare causa all’Inter.

“Non era una causa per soldi, solo gli ignoranti lo credono. Se fosse stato per soldi sarebbe andato via 3-4 anni fa, quando l’Inter non giocava la Champions, è rimasto per amore del club. Voleva tornare in gruppo e allenarsi con Conte: chissà con lui dove poteva arrivare”.