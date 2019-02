Icardi-Inter, la versione di Mihajlovic: "E' come quando si separano marito e moglie"

Il caso Icardi, come dimostra la lettera pubblicata giovedì sera su Instagram dall'ex capitano dell'Inter, non accenna a rientrare.

Ecco perché, intervistato da 'Sky Sport', anche Sinisa Mihajlovic ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo all'Inter facendo un paragone particolare.

"Sicuramente, arrivati a questo punto, qualcosa dovranno cambiare. E' come quando si separano marito e moglie: non è mai colpa di uno, ma si devono dividere le colpe. Penso siano persone intelligenti e che ognuno possa fare un passo indietro, o almeno lo spero".

Quindi l'attuale tecnico del Bologna sottolinea l'importanza di Icardi per l'Inter ma anche quella dell'Inter per Icardi.

"Io uno come Icardi lo vorrei sempre nella mia squadra, ma da gestire non so come sia. Forse è meglio che tutti e due facciano un passo indietro per trovare un accordo. Parlando da fuori, penso che per il bene di tutti l'Inter debba tenere Icardi e lui debba tornare all'Inter con la testa giusta".