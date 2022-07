Icardi in uscita dal PSG: il contratto dell'argentino e dove può andare

Icardi ha il contratto in scadenza nel 2024 e sembra non rientrare nei piani del PSG: il punto su contratto e futuro.

Mauro Icardi è come ogni estate uno dei protagonisti più discussi del calciomercato. Pur non avendo lasciato il PSG malgrado l'interesse manifestato per lui, ogni anno l'argentino viene accostato a diversi club in giro per l'Europa.

Quest'anno però le cose potrebbero cambiare. Icardi non sembra più rientrare nei piani tecnici del Paris Saint Germain, che con la nuova direzione sportiva di Luis Campos sta puntando a Gianluca Scamacca e ha manifestato la sua volontà di creare uno spirito di squadra più che una selezione di campioni poco amalgamati.

Per questo l'argentino potrebbe essere messo ai margini della rosa parigina. Il contratto di Icardi è in scadenza nel 2024 e vanta un ammortamento a bilancio di 25 milioni di euro.

Il Psg cercherà dunque di monetizzare per recuperare questa cifra e non fare così minusvalenza, dopo aver speso 50 milioni di euro (+ 8 di bonus) per riscattarlo dall'Inter nel 2020.

Il nome di Icardi è rimbalzato subito all'attenzione di chi segue il calciomercato ed è iniziato il suo consueto accostamento a squadre di mezza Europa.

In Italia circola la voce di una possibilità di ingaggio da parte del Monza, ma a ostacolare una possibile trattativa sembra poter essere il suo stipendio di circa 10 milioni di euro.

Qualche settimana fa Icardi ha commentato un articolo sul suo futuro in toni abbastanza sarcastici sui social. Chissà che quest'anno però possa essere l'estate in cui torna a essere veramente protagonista del calciomercato.