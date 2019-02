Icardi e Wanda Nara a 'C'è Posta per Te': sorpresa per una tifosa dell'Inter

Mauro Icardi oggi scenderà in campo con l'Inter ma sabato sera il capitano nerazzurro, insieme alla moglie-agente Wanda Nara, è stato protagonista anche in tv.

Il numero 9 dell'Inter infatti è stato ospite di Maria De Filippi a 'C'è Posta per Te' dove ha fatto una graditissima sorpresa a una giovane ragazza, tifosa nerazzurra e sua grande fan.

Serena, questo il nome della ragazza, ha perso la madre giovanissima e da allora si è presa cura sia del padre che dei due fratelli maggiori che hanno quindi deciso di regalarle l'incontro col suo idolo.

Eh sì, inizia per “I” e finisce per “I” ed è accompagnato dalla sua dolce metà… È il momento per Serena di abbracciare @MauroIcardi e Wanda Nara! #CePostaPerTe pic.twitter.com/xhhoWv2Ne0