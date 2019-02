Icardi degradato, Moratti si schiera con l'argentino: "Una cosa inutile"

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, commenta il caso Icardi: “Non capisco le motivazioni, è stato un ottimo capitano”.

La decisione comunicata dall’Inter nella giornata di mercoledì di privare Mauro Icardi della fascia di capitano, ha rappresentato un vero e proprio terremoto nell’ambiente nerazzurro.

Quanto successo infatti, potrebbe aver creato una frattura tra il giocatore, con il quale negli ultimi mesi non si è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo del contratto e che intanto ha deciso di non partire con i compagni alla volta di Vienna dove la squadra sarà impegnata in Europa League contro il Rapid, ed il suo club.

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, parlando ai microfoni di Sport Mediaset, non ha nascosto la sua sorpresa per quanto accaduto nel corso delle ultime concitate ore.

“Sono colpito e sorpreso, mi sembra una cosa abbastanza inutile. Ci saranno delle ragioni o una strategia interna e quindi non posso entrare in cose che sono della società. Io non posso capire le motivazioni che portano ad una scelta del genere, mi sembra che essendo a metà campionato con la possibilità ancora di venderlo e degli obiettivi ancora da raggiungere questa sia una cosa inutile”.

Moratti ha commentato la situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi con i botta e risposta tra la società, Spalletti e Wanda Nara.

“E’ tutto molto pubblicizzato. Una volta non accadevano queste cose per un rinnovo di contratto, era importante l’acquisto di un giocatore e non il suo rinnovo. Ora va tutto sui giornali ed ognuno è obbligato a dare delle risposte”.

L’ex patron nerazzurro ha parlato della decisione di Icardi di non partire con la squadra per Vienna.

“Esplicitare da parte della società tutto ciò che succede è brutto perché allontana sempre di più il giocatore. Alla fine avranno un vantaggio, bisogna capire qual è”.

Moratti, nel corso della sua presidenza, ha avuto grandi capitani come Bergomi e Zanetti.