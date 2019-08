Icardi alla Roma, pressing giallorosso: l'Inter vorrebbe Dzeko più 60 milioni

La Roma sta cercando di convincere Icardi, conteso anche da Napoli e Juventus. L'Inter chiederebbe in cambio Dzeko più 60 milioni di euro.

Il tormentone sul futuro di Mauro Icardi continua ma oggi c'è da registrare un'importante novità: a tentare l'affondo decisivo per l'ex capitano dell' nelle ultime ore è stata la .

Il club giallorosso, come riportato da 'Sky Sport', sarebbe in forte pressing su Icardi per convincerlo ad accettare il trasferimento nella Capitale. Soluzione fin qui sempre scartata dall'argentino. Adesso insomma si aspetta di capire se Icardi cambierà idea.

La Roma, comunque, a quanto pare sarebbe una soluzione più gradita all'attaccante e alla moglie-agente Wanda Nara rispetto al , altra società che da tempo corteggia Maurito senza successo.

Nel caso in cui Icardi desse il via libera, Inter e Roma dovrebbero poi sedersi intorno ad un tavolo dato che al momento i nerazzurri, oltre a Dzeko, vorrebbero in cambio anche 55-60 milioni di euro. Cifra questa ritenuta eccessiva dai giallorossi.

Ovviamente l'eventuale trasferimento di Icardi alla Roma farebbe invece saltare i piani della , che da settimane cerca di convincere Higuain a volare nella Capitale per poi a sua volta affondare il colpo sull'ex numero 9 dell'Inter.