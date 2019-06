Icardi alla Juventus, l'Inter non svende: Dybala o Cuadrado più molti soldi

L'Inter non intende svendere Icardi e per cederlo alla Juventus chiede Dybala o Cuadrado più molti soldi. L'argentino ricorre al Collegio Arbitrale?

La telenovela Mauro Icardi non terminerà dopo poche puntate ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il finale è già scritto: l'ex capitano lascerà sicuramente l' e molto probabilmente vestirà la maglia della .

Quella bianconera, d'altronde, ad oggi è l'unica società che sembra realmente interessata a Icardi ed è soprattutto l'unica destinazione che l'argentino accetterebbe se fosse costretto a lasciare Milano.

L'Inter però non ha alcuna intenzione di svendere Icardi, ecco perché anche l'ipotesi di una rottura totale con tanto di mancata convocazione per il ritiro di Lugano sembra da escludere .

Icardi non rientra nei piani di Conte ma l'Inter non può disperdere un patrimonio economico, oltre che tecnico, quindi l'argentino resterà regolarmente in rosa fino a che la sua cessione non sarà cosa fatta.

L'Inter insomma vuole presentarsi al tavolo con la Juventus in una posizione di forza che permetta a Marotta di chiedere ai bianconeri Paulo Dybala o una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro . In realtà, secondo 'La Gazzetta dello Sport', c'è anche un altro giocatore bianconero che Conte vorrebbe a Milano: Juan Guillermo Cuadrado .

L'esterno colombiano, d'altronde, è un pallino di Conte da anni e quindi se la Juventus dovesse offrirlo nell'affare Icardi non troverebbe le porte sbarrate. Ma a una condizione: i nerazzurri, oltre al cartellino di Cuadrado, chiederebbero un grosso conguaglio a proprio favore. Icardi non è in saldo, insomma. La Juventus è avvisata.

Il tutto mentre 'La Repubblica' lancia una clamorosa indiscrezione secondo cui lo stesso Icardi starebbe pensando di rivolgersi al Collegio Arbitrale del CONI per ottenere la risoluzione del contratto con l'Inter.

Se i giudici dovessero riconoscere qualche scorrettezza nei confronti di Icardi da parte della società nerazzurra, l'argentino si svincolerebbe a parametro zero e sarebbe libero di scegliere la sua prossima squadra.

La decisione del Collegio Arbitrale, sempre secondo 'La Repubblica', potrebbe arrivare prima dell'estate in caso di procedura urgente e gli Icardi avrebbero già avviato i contatti con giuristi esperti in diritto del lavoro. Nuova guerra all'orizzonte?