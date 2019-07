Icardi alla Juve, Sacchi sconsiglia Sarri: "Non si adatterebbe al calcio totale"

La non si ferma e dopo gli acquisti di Ramsey, Rabiot, Luca Pellegrini, Demiral e De Ligt ora potrebbe puntare a Mauro Icardi. Operazione che però non convince del tutto Arrigo Sacchi.

L'ex tecnico, dalle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', plaude alla scelta di puntare su Sarri mentre esprime più di qualche dubbio sull'eventuale ingaggio di Icardi.

"Maurizio potrebbe avere difficoltà unicamente se verranno ingaggiati calciatori senza grande cultura del lavoro, egocentrici, ammalati di individualismo e protagonismo. Se qualcuno della rosa non lo convince lo faccia vendere, così come gli acquisti devono corrispondere a valori morali e caratteriali. Anche le caratteristiche devono essere quelle giuste per un football totale e di dominio. In questo contesto ho dubbi sull’ingaggio di Mauro Icardi, che è uno specialista e che mal si adatterebbe ad un calcio totale e per di più occuperebbe gli spazi in cui opera generalmente il grandissimo Cristiano Ronaldo".