Icardi al PSG, si lavora al prestito: necessario il rinnovo con l'Inter

Il Paris Saint-Germain sta spingendo adesso per l'acquisto di Mauro Icardi. Si tratta per il prestito. L'Inter deve prima rinnovare il contratto.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il sta spingendo per l'acquisto di Mauro Icardi dall'. Si lavora sulla formula del prestito secco. Per questo è necessario il rinnovo contrattuale con il club nerazzurro.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'operazione non è certo semplice da chiudere, ad un giorno dalla chiusura del calciomercato. In una situazione non idilliaca, infatti, l'Inter e Mauro Icardi dovrebbero prima di tutto rinnovare il contratto attuale.

L'articolo prosegue qui sotto

Poi il giocatore, se l'Inter accetterà le condizioni, potrà andare al Paris Saint-Germain. Qualora, sempre, Icardi dovesse accettare dopo due mesi di mercato un'altra destinazione che non sia l'Inter.

L'amministratore delegato Beppe Marotta, prima di -Inter, ha parlato a riguardo ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Icardi? Siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi. Credo sia giusto dare agli attori principali di questa serata: i calciatori che vanno in campo, i nostri tifosi s la società. Stiamo monitorando la situazione, per me è quasi normalità gestire queste cose. Se resta in rosa saremo ancora più espliciti".

Saranno ore di fuoco in casa Inter soltanto su questo fronte, visto che a detta di Marotta il mercato in entrata è chiuso. I nerazzurri potranno trattare per 24 ore la cessione di Mauro Icardi al .