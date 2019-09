Icardi al PSG, Messi non gradisce: Di Maria e Paredes freddi con Maurito

I due connazionali non avrebbero accolto con grande calore Mauro Icardi al PSG per volere di Messi, che è un grande amico di Maxi Lopez.

Nonostante il trasferimento dall' al i problemi di spogliatoio per Mauro Icardi non sarebbero finiti. L'attaccante argentino infatti non è stato accolto benissimo neppure a Parigi, soprattutto dai suoi connazionali.

Angel Di Maria e Leandro Paredes, anzi, sarebbero tra i più freddi con Icardi. Il tutto secondo 'l'Equipe' a causa del cattivo rapporto tra Lionel Messi e l'ex capitano dell'Inter.

Il campione del insomma non avrebbe gradito l'arrivo di Icardi al PSG e lo avrebbe fatto presente ai due argentini, che quindi preferiscono mantenere le distanze dall'attaccante.

Dietro l'antipatia tra Messi e Icardi ci sarebbe la forte amicizia che invece lega da tempo lo stesso Messi a Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara da tempo in forte contrasto con Maurito.

Al contrario Icardi, in queste sue prime settimane a Parigi, sarebbe stato accolto molto bene da altri compagni come Keylor Navas e Sergio Rico come dimostrano le foto postate sui social dall'argentino.