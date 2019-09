Icardi al PSG, lascia l'Inter dopo 124 goal: 8° miglior marcatore nerazzurro

Mauro Icardi saluta l'Inter dopo sei stagioni, quattro da capitano: con 124 goal in 219 partite è l'ottavo miglior marcatore della storia nerazzurra.

Dopo mesi di tira e molla si chiude l'era Mauro Icardi all'Inter: l'attaccante argentino ha detto sì al e mette fine all'importante parentesi nerazzurra dopo sei stagioni da protagonista, quattro vissute con la fascia da capitano al braccio.

Proprio da quella fascia era nata la rottura con la società durante la scorsa stagione: Icardi vola in dopo aver scritto la storia interista con 124 goal in 219 presenze, un goal in più di Bobo Vieri che gli permette di posizionarsi all'ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia nerazzurra.

Con la maglia dell' Mauro Icardi si è laureato due volte capocannoniere della (stagione 2017/18 con 29 reti e 2014/15 con 22 reti), conquistando anche il prestigioso premio di miglior calciatore AIC 2018.

E' mancato solo un trofeo di squadra al bomber classe '93, che dopo mesi fuori squadra tenta il rilancio in un palcoscenico di primissimo livello ai piedi della torre Eiffel.