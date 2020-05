Icardi al PSG: ripartirà dai 20 goal in 31 presenze

L'attaccante argentino a meno di sorprese continuerà a giocare con il PSG: la sua prima annata prima dello stop per coronavirus è stata positiva.

50 milioni di base più 8 di bonus, Mauro Icardi si prepara a salutare definitivamente l' per sposare il . Le parti si sono avvicinate sensibilmente e hanno trovato l'accordo per far sì che l'era da capitano in nerazzurro sia solo un ricordo. Quando la ripartirà a fine estate, lo farà con Maurito come punta di diamante in attacco.

Nonostante il campionato francese sia stato chiuso preventivamente per la pandemia di coronavirus, uno dei pochissimi che hanno optato per tale scelta, Icardi avrà la possibilità di giocare ancora durante la stagione 2019/2020, seppur vicinissima al 2020/2021 che in partirà a fine estate. Il PSG ha del resto ottenuto la qualificazione ai quarti di Champions e l'ex Inter potrebbe migliorare i suoi dati.

Dati positivi, da bomber vero, quelli della sua prima annata con il PSG. Considerando tutte le competizioni, anche questa volta Icardi è riuscito a giungere ai 20 goal, soglia essenziale per tutti i marcatori che vogliono lottare per il ruolo di miglior centravanti. Di questi, 12 in campionato, ma anche 5 in .

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Icardi non aveva mai segnato così tanto in Champions, visto che in due occasioni con la maglia dell'Inter si era fermato a quattro: con il ritorno dei quarti ed eventualmente di semifinali e finale, l'ex potrebbe aumentare ulteriormente la sua visibilità risultando letale non solo agli occhi nazionali, ma anche a quelli internazionali.

Il potere del PSG del nuovo millennio può essere anche un modo per tornare stabilmente nella Nazionale argentina, nella quale ha di fatto giocato solo in cinque occasioni, segnando nell'ultimo match disputato. La sua stagione in Francia sarebbe potuta essere tra l'altro la più prolifica di sempre in generale, ma il blocco della Ligue ha portato ad altri dati.

Venti goal, si diceva, a nove dal suo record con la maglia dell'Inter maturato nella primavera del 2018. Per raggiungerlo e superarlo, ne servirebbero dieci in cinque gare, eventualmente, di Champions League. Difficile, se non impossibile. Ma in quel caso sarebbe lui a passare dalla cassa.