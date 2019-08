Icardi al Napoli, De Laurentiis chiama Wanda Nara: pronto uno stipendio da 8 milioni

Mauro Icardi comincia a ragionare seriamente su altre destinazioni che non siano Inter o Juventus: il Napoli offre 8 milioni al giocatore.

Come vi abbiamo raccontato due giorni fa, Mauro Icardi ha cambiato mentalità dopo che l'Inter ha consegnato la "sua" maglia numero 9 a Romelu Lukaku. Il giocatore adesso prende in considerazione la possibilità di giocare altrove, che sia la , il o la .

Il Napoli in particolare, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', ha intensificato i contatti con il giocatore, nella persona di Wanda Nara. Dopo i contatti delle scorse settimane intrattenuti con il direttore sportivo Giuntoli, stavolta è stato direttamente Aurelio De Laurentis a chiamare la moglie-agente di Maurito.

Il Napoli vuole fare in fretta a blindare l’accordo con il bomber e il lavoro da fare, soprattutto sui diritti d’immagine, è molto.

Per quanto riguarda invece il possibile ingaggio di Mauro Icardi al Napoli non ci dovrebbero essere problemi: c'è giù uno stipendio pronto da 8 milioni di euro che lo aspetta.

Per quel che riguarda le trattative tra i due club per l’acquisto del cartellino, invece, l' ha non ancora ricevuto l'offerta desiderata. Marotta spera ancora di poter strappare qualcosa come 75 milioni di euro.