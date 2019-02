Icardi a San Siro, Spalletti soddisfatto: "Ma avrei voluto vederlo nello spogliatoio"

Il tecnico dell'Inter ha commentato la vittoria di San Siro contro la Sampdoria, soffermandosi ovviamente anche sul caso Icardi.

Due vittorie su due senza il capitano. Pardon, ormai ex capitano. Contro il Rapid Vienna in Europa League, e dunque in campionato contro la Sampdoria, l'Inter di Spalletti si è rilanciata, nonostante la mancata presenza di Mauro Icardi, causa noto caos che sta girando attorno all'attaccante argentino.

Non vittorie roboanti e al 100% convincenti quelle ottenute dall'Inter a Vienna e a San Siro, ma comunque essenziali per il proseguo della stagione. Spalletti è soddisfatto di questa mini-rinascita nerazzurra, che per un po' caccia le streghe di possibili avvicinendamenti in panchina.

Icardi, ufficialmente infortunato, era presente a San Siro, al fianco della moglie e agente Wanda Nara. Spalletti non può esimersi dal parlarne:

"Ho molto gradito la presenza di Icardi con Wanda allo stadio, ancora di più se fosse venuto nello spogliatoio. Mauro fa parte di questo gruppo, su di lui ha già detto tutto il direttore: scelta fatta a tavolino. Volete proprio costringerci ad aver torto..."

Il tecnico dell'Inter si erge in difesa della squadra dopo le due vittorie ottenute in pochi giorni:

"Sono un segnale di serietà per perforare questa montagna di cose che si dicono sempre sull'Inter. Il lavoro diventa più duro, ma si batte ancora più forte come fatto oggi".

Eppure contro la Sampdoria non è stata come detto un'Inter perfetta, comunque alla fine vittoriosa: