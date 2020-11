Ibrahimovic sul futuro al Milan: "Un anno alla volta, alla fine vediamo come sto"

Zlatan Ibrahimovic stende l' in rovesciata e continua a far volare il . Lo svedese è sempre più leader del Diavolo e, a 'Sky', parla di futuro.

"Quando sono arrivato 6 mesi fa il Milan voleva un contratto più lungo, ma per essere onesto con me stesso ho chiesto di firmare solo per 6 mesi. Nessuno doveva essere insoddisfatto".

"A fine campionato vediamo come sto, non voglio bloccare il Milan in una situazione non positiva. Un anno alla volta, ma se continuo così dico a Paolo: 'Se non mi firmi un altro anno non gioco più'".

