Ibrahimovic snobba il Pallone d'Oro: "E' un premio politico, vogliono 'Mr Perfetto'"

Zlatan Ibrahimovic ha giocato in quasi tutti i principali campionati di calcio al mondo: la Serie A, la Premier League, la Liga e la Ligue 1. Non ha mai giocato in Bundesliga, però.

"Ogni volta che giochi contro il Bayern Monaco vedi le condizioni generali, lo stadio e l'organizzazione: la storia del club è impressionante. La Bundesliga mi ha sempre incuriosito".

Intervenuto ai microfoni di Bild, l'attaccante svedese del Milan ha parlato del calcio tedesco, ma non solo: a 40 anni è ritornato sul tema Pallone d'Oro, premio che non è mai riuscito a vincere.

Secondo Ibrahimovic, però, la questione non dipende dall'effettivo valore tecnico da un giocatore, quanto da motivi politici.

"Questi sono premi politici: vogliono "Mr Perfetto". Se dici la tua, se esprimi la tua opinione, non otterrai mai questi premi. A me non cambia nulla, non mi rende migliore o peggiore".