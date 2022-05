Zlatan Ibrahimovic: o si ama, o si odia. Di certo lo amano i tifosi del Milan, che festeggiano il 19esimo Scudetto della loro storia con lo svedese come guida dello spogliatoio. Ha giocato poco causa infortuni, ma il contributo in campo e fuori è stato comunque fondamentale.

Ovazione per Ibrahimovic al momento dell'ingresso in campo per la premiazione del Milan Campione d'Italia 2021/2022: champagne in una mano, verso i tifosi, e sigaro in bocca per festeggiare l'ennesimo titolo della sua carriera da fuoriclasse eterno.

Tornato al Milan dopo aver giocato per Manchester United, PSG e Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic ha segnato otto goal nell'annata appena conclusa: a quasi 41 anni il suo futuro non è ancora definito. Per ora il classe 1981 si gode il presente. E la gloria.

Lo Scudetto 2022 è per Ibrahimovic il quinto in Italia: tre i titoli conquistati con la maglia dell'Inter, due vestendo quella rossonera. Non solo, visto che lo svedese ha vinto campionati in Francia (4 con il PSG), Olanda (2, con l'Ajax) e Barcellona (uno).

"Questo è lo Scudetto di cui son più soddisfatto" ha detto Ibrahimovic al termine della gara contro il Sassuolo e gli ovvi, lunghi, festeggiamenti. "Mi ricordo alla prima conferenza stampa, qualcuno mi ha detto che quando si torna si fa peggio".

"Avevo promesso di portare il Milan al top e vincere lo Scudetto. In tanti non ci credevano, e ora sono qui. Quando impari a soffrire e lavorare, nulla è impossibile. Ho sofferto troppo quest’anno, racconterò in questi giorni tutto quel che mi è successo".

Ibrahimovic, ovvero il pilota dei rossoneri:



"Oggi è un altro Milan, ho fatto ciò che ho sempre fatto. Ho passato tutta la mia esperienza a questi giovani. La mia storia è stata incredibile, ho fatto in modo di aiutare quando c’ero. La squadra aveva bisogno di un pilota e ci sono stato".

Il fuoriclasse svedese dedica lo Scudetto a Mino Raiola, scomparso di recente:

"Futuro? Prima devo fare cose per stare bene, poi saprò dare risposte. Ritiro? Dipende quello che mi succede. Devo operarmi? Vediamo. Questo scudetto è per Mino, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Quando son tornato qui ero vicino al Napoli, poi ho chiesto a Mino dove andare per fare la differenza. Mi ha detto he solo io potevo salvare il Milan. Questo scudetto lo dedico a lui".