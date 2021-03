Ibrahimovic si presenta a Sanremo: "Se Lukaku vuole venire è il benvenuto"

Questa sera inizierà l'avventura televisiva di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, attualmente alle prese con un problema muscolare, sarà sul palco di Sanremo con Amadeus. Una partecipazione che ha fattto molto parlare.

In conferenza stampa il fuoriclasse rossonero ha parlato delle polemiche scaturite dalla sua partecipazione e sull'invito ricevuto da Amadeus.

"Non penso alle polemiche. Chi mi conosce sa che sono un professionista. Sono qui per restituire all'Italia un po' di quello che mi ha dato. Quando mi è arrivata questa proposta ho chiesto cosa fosse Sanremo. Mi hanno detto che era la cosa più importante in Italia. Beh, allora lo faccio".