Ibrahimovic si ferma: rischia di saltare Milan-Udinese

Zlatan Ibrahimovic potrebbe saltare la sfida contro l'Udinese per il problema alla coscia. Intanto domani andrà a Sanremo.

Tra le tante buone notizie per il Milan dopo la vittoria contro la Roma, ci sono in mezzo alcune note dolenti che Stefano Pioli dovrà sopportare, come l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che oggi a Milanello sarà analizzato più nel dettagglio.

Nel secondo tempo l'attaccante svedese è uscito per un problema muscolare, accomodandosi in panchina col ghiaccio sulla coscia sinistra per un fastidio all'adduttore.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'infortunio rimediato da Ibrahimovic potrebbe renderlo indisponibile per la partita di mercoledì sera contro l'Udinese. In una settimana per altro molto particolare, visto che domani (martedì) il giocatore partirà verso Sanremo, dove si allenerà da solo e sarà grande ospite della rassegna canora.

"brahimovic, Rebic e Calhanoglu hanno avuto problemi muscolari. Sembrano più affaticamenti, ma valuteremo domani. Spero di averne il più possibile a disposizione per le prossime gare".

Nel post-partita, Stefano Pioli aveva commentato così gli stop fisici di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic, che lo lasciano in pensiero per il turno infrasettimanale contro l'Udinese.

Nessuno dei tre infatti sempre alle prese con un problema serio, ma in un momento in cui l'Inter prova a scappare, non avere questi tre giocatori a disposizione sarebbe una tegola mica da poco. Se ne saprà di più nel pomeriggio, con esami specifici.