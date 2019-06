Ibrahimovic show a Los Angeles: rovesciata da Oscar contro i New England Revolution

Goal da cineteca nella notte per Ibrahimovic: la perfetta rovesciata dello svedese non è però bastata ai Los Angeles Galaxy per conquistare tre punti.

Ennesima perla targata Zlatan Ibrahimovic in . Dopo aver contribuito con un goal e un assist alla vittoria per 2-0 sul campo dello KC pochi giorni fa, lo svedese questa notte è andato nuovamente a segno contro i , in una gara che ha però visto i suoi Los Angeles Galaxy perdere per 2-1.

Con DAZN segui la MLS IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una sconfitta di misura che non ha però impedito a Ibrahimovic di attirare su di sé tutti i riflettori, visto il modo in cui l'ex talento di , e , tra le altre, ha deciso di deliziare il proprio pubblico.

Sotto di due reti a zero, date le marcature di Penilla e Bunbury, lo svedese all'84' è riuscito ad accorciare le distanze con un goal da cineteca. Stop di petto, sombrero ai danni del difensore e poderosa rovesciata sotto al sette.

Un gesto tecnico e atletico perfetto che ha finito per mandare in visibilio il pubblico presente al Dignity Health Sports Park. I Galaxy nei minuti finali hanno poi provato anche a pareggiare la gara non riuscendo però a trovare la rete per una questione di dettagli.

Il match è così terminato 2-1 a favore dei New England di Bruce Arena, ex CT della Nazionale che tra il 2008 e il 2016 ha conquistato ben tre MLS con i Los Angeles Galaxy. Per il tecnico di Brooklyn si trattava infatti di una sorta di 'ritorno a casa'.

Con questa sconfitta i Galaxy sono invece sprofondati a -9 punti dai , riuscendo comunque a mantenere il secondo posto in classifica nella Western Conference.