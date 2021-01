Ibrahimovic scarica le accuse: "Nel mio mondo non c'è posto per il razzismo"

Dopo la lite con Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia e le accuse di razzismo che sono piovute soprattutto sui social, Zlatan Ibrahimovic ha preso posizione e chiarito quanto accaduto.

Lo svedese si è affidato a Twitter per mettere un punto sulla questione e affermare che il razzismo non è parte del suo mondo.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte