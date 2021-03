Ibrahimovic ancora protagonista a Sanremo: "Io supereroe? Mi sottovaluti"

Insieme ad Achille Lauro, Elodie e alcune gaffes, Zlatan Ibrahimovic è sicuramente il grande protagonista di Sanremo 2021. Dall'applauso per Astori, ai siparetti con Amadeus, dalla corsa in moto al duetto con Mihajlovic, l'attaccante del Milan ha attirato su di sè tutto l'interesse.

Lo svedese si è presentato sul palco dell'Ariston anche per la quarta serata del Festival. K.o a causa di un problema muscolare e fuori dai giochi anche per la trasferta di Verona, che raggiungerà una volta lasciata la Liguria, Ibrahimovic ha stupito nuovamente i telespettatori.

Tra ironia e copione, Ibrahimovic non si è risparmiato:

"Io supereroe? Mi hai sottovalutato. Come ho convinto il motociclista a portarmi qui? Gli ho detto, o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il Festival anche l'anno prossimo"

Per l'occasione Ibrahimovic ha continuato con le sue particolari regole da padrone di casa:

"C'è troppa gente in campo, rischiamo la squalifica. Lascia solo i tamburi e le ragazze, tutti gli altri via. No dai, sono dei grandi campioni, meritano degli applausi".