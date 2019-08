Ibrahimovic rivela: "Gioco bene se sono arrabbiato, altrimenti potrei cedere alla violenza"

Il fuoriclasse dei Los Angeles Galaxy ha raccontato quanto sia fondamentale per lui giocare con rabbia.

O si ama o si odia, Zlatan Ibrahimovic. Uno dei fuoriclasse del nuovo millennio non è mai stato banale in campo e nelle dichiarazioni e per questo motivo molti hanno deciso di odiarlo sportivamente, piuttosto che amare ogni suo gesto. Prendere o lasciare.

Dopo una vita in Europa, Ibrahimovic ha come noto deciso di trasferirsi negli e precisamente a Los Angeles per mostrare le sue incredibili doti tecniche in maglia Galaxy. Non è cambiato di una virgola rispetto al passato, sempre sicuro di sè e delle sue idee calcistiche.

Intervistato dal Corriere della Sera, Ibrahimovic ha raccontato il suo rapporto con la rabbia. Essenziale:

"Gioco bene quando sono arrabbiato. E' solo allora che riesco ad ottenere il meglio da me stesso. È così che mi sento vivo".

Ibrahimovic convive con questo sentimento e non potrebbe farne a meno:

Ci sono atleti che si lasciano corrodere dalla rabbia. Non Zlatan. Ho bisogno di provare rabbia per sentirmi vivo. Quando mi rilasso, quando gioco senza rabbia? Il mio gioco diventa sciatto, a volte ho paura addirittura di cedere alla violenza".

Per Ibrahimovic è dunque fondamentale giocare con rabbia, così da non lasciarsi andare a comportamenti scorretti:

"Quando provo rabbia sono estremamente vigile, sono consapevole delle minime cose che mi circondano. Ma se pensi che la rabbia possa spingermi a far del male deliberatamente a qualcuno? Questo mai. Non fa parte del mio Dna".

Parola di Zlatan.