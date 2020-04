Ibrahimovic resta ad allenarsi con l'Hammarby: tornerà quando potrà farlo in Italia

L'attaccante del Milan si sta tenendo in forma regolarmente nel centro sportivo del club svedese, resterà ancora un paio di giorni.

La è unita per la ripresa, che potrebbe avvenire tra fine maggio e inizio giugno. Nella giornata di mercoledì ci sarà una riunione importante tra il ministro dello sport Spadafora e i vertici del calcio per capire e programmare il ritorno in campo. Ma fino a quando non ci sarà la sicurezza, niente allenamenti.

Per questo motivo, come evidenzia Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic rimarrà in . L'attaccante del , infatti, non rientrerà fino a quando non si saprà ufficialmente la data per riprendere gli allenamenti di squadra, che dovrebbe in teoria avvenire il 4 maggio, con l'inizio della fase due anti-coronavirus.

Mentre il resto degli stranieri del Milan sono tornati in città e si sottoporranno a due settimane di quarantena come prevede la prassi per chi è stato all'estero, Ibrahimovic continuerà ad allenarsi con l'Hammarby, squadra di cui è socio di minoranza.

Se il resto dei giocatori di Serie A è impegnato ad allenarsi come meglio può tra le mura domestiche, Ibrahimovic sta di fatto allenando come di consueto, in un centro sportivo professionistico. In Svezia, come noto, il lockdown è decisamente più leggero rispetto a quello italiano.

Per questo motivo Ibrahimovic rimarrà in Svezia fino a quando non potrà allenarsi agli ordini di Pioli a Milanello, seppur con tutte le limitazioni del caso per provare a contenere la pandemia di coronavirus che ha fermato il calcio in questi ultimi due mesi.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire la data in cui il governo darà l'ok per gli allenamenti, che dovrebbero poi portare alla ripresa del campionato. Torneo di Serie A che vedrà Ibrahimovic in forma, viste le settimane passate a casa Hammarby.