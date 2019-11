Ibrahimovic diventa proprietario al 50% dell'Hammarby: ora è ufficiale

Non si sa ancora quale sarà la sua prossima squadra in campo, ma Zlatan Ibrahimovic intanto è ufficialmente proprietario al 50% dell'Hammarby.

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha acquistato il 50% dell'Hammarby, club svedese. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale, dopo che ieri il calciatore svedese aveva mandato indizi postando sui suoi social la maglia bianco-verde.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come spiega lo stesso club in un comunicato ufficiale, Ibrahimovic ha acquistato metà delle quote di AEG , holding che deteneva la proprietà dell'Hammarby. Operazione facilitata dal fatto che AEG è anche proprietaria anche dei Los Angeles Galaxy, club in cui Ibra ha speso lo scorso anno.

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW @Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Sul sito del club, anzi del suo nuovo club, lo stesso Ibrahimovic ha parlato della sua nuova avventura.

"L’Hammarby è un club fantastico con tifosi appassionati, che ha grande rispetto sia a Stoccolma che in Svezia. Li ho sempre apprezzati e sono rimasto colpito da ciò che ha fatto il club dentro e fuori dal campo. Essere qui è divertente ed emozionante".

A dare il benvenuto a Ibrahimovic nel suo 'nuovo' club è stato anche il presidente dell’Hammarby Richard von Yxkull, che ha parlato di una potenziale collaborazione anche a livello tecnico e commerciale con Ibrahimovic.

"È una cosa nuova per noi, ma sicuramente molto eccitante. Abbiamo avuto un forte sviluppo negli ultimi anni e l’anno prossimo giocheremo in Europa. Far entrare nel club uno come Ibrahimovic, con la passione e la mentalità vincente che rappresenta, è una cosa giusta. È troppo presto per dire in che modo contribuirà, ma c’è chiaramente una potenziale collaborazione".

La sua prossima squadra rimane ignota, qualora dovesse esserci una prossima squadra. Intanto di certo c'è un presente e un futuro da proprietario di uno dei club più importanti di Svezia.