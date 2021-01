Inossidabile Ibrahimovic: adesso è più vicino il ritorno in Nazionale

Ibrahimovic potrebbe essere tra i protagonisti dei prossimi Europei. Si è chiarito con il suo commissario tecnico e potrebbe tornare in Nazionale.

Lo scorso 3 ottobre ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno, ma la cosa per lui non rappresenta di certo un problema. Zlatan Ibrahimovic fin dal suo ritorno al ha chiaramente mostrato non solo di essere un giocatore ancora integro, ma di essere ancora capace come pochi di fare la differenza.

I suoi numeri di questa stagione parlano chiaro: nonostante sia stato frenato dal Covid e da un infortunio muscolare (il suo rientro dovrebbe essere previsto per metà gennaio), i goal realizzati in campionato sono stati ben 10 in appena 6 partite.

A tutto ciò va ovviamente aggiunto il peso specifico di Ibra anche al di fuori del terreno di gioco. Leader assoluto di una squadra che nel 2020 ha sorpreso tutti, con il suo ritorno in rossonero ha aiutato tutti i giocatori del gruppo di Stefano Pioli a crescere.

Quanto fatto in questi dodici mesi non è evidentemente passato inosservato in , tanto che mai come oggi si parla di un suo possibile ritorno in Nazionale. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibrahimovic ed il commissario commissario tecnico svedese, Janne Andersson, si sono incontrati a Milano a novembre e, a quanto pare, il faccia a faccia ha dato esiti positivi.

I rapporti tra i due sono stati spesso tesi in passato, ma lo stesso Andersson, poco prima di Capodanno, ai media svedesi ha spiegato che tutto ormai è alle spalle.

“Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del razzista”.

Parlare di un ritorno in Nazionale di Ibra come di un qualcosa di scontato è probabilmente prematuro, ma la strada potrebbe già essere tracciata. Qualora dovesse stare bene anche tra qualche mese, il suo nome potrebbe rientrare nella lista lista dei convocati per i prossimi Campionati Europei.

Ibrahimovic ha annunciato il suo addio alla Nazionale nel 2016 proprio dopo gli Europei giocati in , dopo 116 presenze e 62 goal.