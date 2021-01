Ibrahimovic non recupera: salterà anche Milan-Juventus

Niente da fare per Ibrahimovic, si allenano a parte anche Gabbia, Bennacer e Saelemaekers: tutti out contro la Juventus. Ma rientra Theo Hernandez.

Zlatan Ibrahimovic non ci sarà. Nonostante il conto alla rovescia pubblicato dallo svedese sui social, il recupero lampo non è riuscito. Lo svedese secondo anche oggi si è allenato a parte e, come confermato in conferenza stampa da Stefano Pioli, salterà - .

Un'assenza pesantissima a cui però i rossoneri hanno già dimostrato di saper sopperire grazie soprattutto a Rafael Leao, autore di due goal nelle ultime tre uscite. Dietro di lui agiranno Rebic, Calhanoglu e uno tra Castillejo e Brahim Diaz, col primo leggermente favorito.

Niente da fare anche per Saelemaekers, che si è allenato a parte insieme a Gabbia e Bennacer, altri due grandi assenti per il big match di 'San Siro'. Chi invece riprendererà regolarmente il suo posto sull'out sinistro è Theo Hernandez, che ha scontato il turno di squalifica a .

Infine al posto di Tonali, espulso al 'Vigorito' e dunque squalificato contro la Juventus, ci sarà Krunic che affiancherà a centrocampo l'intoccabile Kessiè.