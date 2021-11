Ibrahimovic non pensa al ritiro: "Voglio continuare il più possibile"

Zlatan Ibrahimovic non lascia... rilancia! Nonostante i 40 anni suonati, l'attaccante del Milan spegne sul nascere ogni voce sul presunto ritiro. Intervenuto in conferenza stampa dal quartier generale della Svezia, Ibra ha confermato che per lui non è ancora arrivato il momento di dire basta e appendere gli scarpini al chiodo:

"Non ho deciso un giorno dove voglio smettere, invece voglio continuare il più possibile e non voglio pensare a smettere. Non voglio diventare uno di quelli che si sentono tristi per se stessi pensando che potevo continuare senza farlo, io vado avanti. Finché vengo chiamato, giocherò".

Ibrahimovic ha chiarito la sua condizione fisiche e ha spiegato il motivo alla base degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco in alcune occasioni nelle ultime due stagioni:

"Nell’ultima stagione ho avuto più infortuni di quello che ho di solito perché ho dato il massimo. Dopo aver fatto 30 anni così ho notato che i dolori fisici non spariscono, si spostano e basta. In Italia, al Milan, ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno. Per ogni minima cosa interviene, appena sento qualcosa devo curarmi subito".

Con la maglia del Milan, Ibrahimovic ha collezionato 3 goal in 6 presenze in Serie A, in 284 minuti, a cui si aggiungono altri 46 negli spezzoni in Champions League per un totale di 330.

Ibrahimovic è stato convocato dalla Svezia per le sfide valide per il Gruppo B di qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar del 2022 contro la Georgia e la Spagna, in programma rispettivamente l'11 e il 14 novembre. La formazione scandinava è al primo posto con due punti di vantaggio sulla selezione iberica di Luis Enrique.