Ibrahimovic al Napoli? Ancelotti: "L'ho sentito ieri sera"

In piena crisi, il ha la ghiotta chance di staccare il pass per gli ottavi di Champions. Per farlo, occorrerà superare l'ostacolo e dare un calcio ai malumori delle ultime settimane.

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato a ridosso della sfida in programma martedì alle 18.55 al San Paolo.

"Se non pensassi di essere quello in grado di risolvere la situazione, non sarei qua. Ho la sensazione che faremo una grande partita, passeremo e speriamo di farlo da primi. Dipende solo dal fatto che l'allenatore non sbagli la formazione".

"Quello che è fatto è fatto, va valutato ciò che di buono è stato fatto in Champions così come ciò che di poco buono è stato fatto in campionato. Una qualificazione però può darci lo stimolo per risolvere i problemi in campionato".

"Ho parlato col presidente come ogni giorno, siamo tutti concentrati sul Genk. La vivo come una grande chance di ottenere un obiettivo importante come la qualificazione, nient'altro".

Sull'eventuale innesto di uno psicologo nello staff, Ancelotti ha le idee chiare.

"E'' una figura di grande aiuto, ma poi dipende da come i calciatori la utilizzano. Se si intende come valorizzatore di risorse umane è positivo, altrimenti se viene visto come uno psichiatra è totalmente negativo".

La situazione non è semplice, ma il tecnico emiliano dispensa equilibrio.

"La valigia un allenatore è sempre pronta e non ma mai disfatta. Essere messi in discussione in una situazione così è assolutamente normale, sono esperienze che ho già vissuto in passato quindi non mi spaventa se il club possa esonerarmi o io possa andare via".

"Senza determinate condizioni si deve andare avanti, altrimenti è giusto chiudere da entrambe le parti. Ma non ci sto pensando, sono preoccupato per la squadra e mi vedo molto coinvolto in questo periodo negativo. Non posso far finta di niente, non stiamo esprimendo ciò che possiamo dare e mi sento responsabile. In Champions abbiamo fatto cose di grandissimo livello, sono focalizzato sul trovare la migliore soluzione per uscirne ma senza tirarla troppo per le lunghe".

"Io devo continuare a fare il mio nè mi piace essere valutato per quello che ho fatto: ora non sto facendo il meglio e devo coinvolgere il più possibile i calciatori. Non vorrei mai che i giocatori giocassero per me, mi verrebbero molti dubbi. E' difficile dire quando è iniziato questo momento, conta dire che non è terminato e va risolto. Cosa non rifarei della mia esperienza a Napoli? Una cosa, ma non la dico".