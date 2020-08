Ibrahimovic-Milan, fumata bianca: rinnovo a 7 milioni a stagione

Accordo tra Milan e Ibrahimovic: secondo 'Sky Sport' lo svedese ha già firmato il contratto da 7 milioni. Prenderà la maglia numero 9.

Zlatan Ibrahimovic continuerà a giocare con il : ormai non ci sono più dubbi. Come riportato da 'Sky Sport', lo svedese avrebbe già firmato il nuovo contratto con i rossoneri.

Ibra percepirà 7 milioni di euro per un anno di contratto, quindi fino al 2021. Questi soldi non saranno legati a nessun bonus, che poi era la richiesta proprio del giocatore..

Ibrahimovic arriverà domani per aggregarsi al resto della squadra nel ritiro precampionato in vista della prossima stagione. E, secondo 'Milan News', prenderà la maglia numero 9. Abbandonando quindi il 21 utilizzato nella seconda parte della scorsa stagione.

Ibrahimovic guiderà il Milan ed in particolare l'attacco di Stefano Pioli anche nella prossima stagione. 39 anni da compire il prossimo ottobre ed un contratto da 7 milioni di euro: this is Zlatan.