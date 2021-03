Ibrahimovic scuote il Milan: "Il campionato non è finito, voglio vincere qualcosa"

Addio Europa League? Zlatan Ibrahimovic non si abbatte e punta lo Scudetto. Lo svedese, dopo Milan-Manchester United, a 'Sky' scuote il Diavolo.

"Non voglio trovare scuse, siamo in 24 e ognuno è pronto per giocare. E' un periodo intenso con tante partite, ma ognuno entra in campo ed è pronto per dare il massimo".

"Serve che Zlatan torni in campo e aiuti la squadra, bisogna continuare, il campionato non è finito e proseguire questo anno fatto molto bene. Non meritavamo di uscire, mi dispiace, ma è il calcio e si impara anche dai momenti negativi per crescere".

"Voglio giocare per vincere qualcosa, ci sono ancora partite per farlo. Al momento siamo secondi e dobbiamo continuare a correre in campionato. Se poi arriviamo in Champions sarà bello, l'obiettivo però è vincere un trofeo. Futuro? Sul prossimo anno non posso dire niente".

"La squadra crede in ciò che sta facendo, siamo cresciuti come mentalità, la squadra lavora, si sacrifica e porta questo in partita. Ora nessuno accetta di perdere e penso di averlo portato io, che non accetto di farlo nemmeno in allenamento. Molti hanno capito cosa bisogna fare per essere al top".

"Pogba? E' forte, lo sanno tutti, tutto dipende da quanto sei contento e stai bene in una squadra. Non è forte, è molto forte".