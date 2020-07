Ibrahimovic-Milan, parole d'addio: "Qui succedono cose fuori controllo"

Tra Zlatan Ibrahimovic e il il matrimonio-bis finirà al termine della stagione? Lo svedese, dopo il match con la , sembra fornire indizi sul divorzio dal Diavolo.

Il fuoriclasse rossonero ha parlato a 'DAZN', aprendo a nuovi scenari.

"Vediamo, c'è ancora un mese per divertirmi. Qui stanno succedendo situazioni di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi, può essere l'ultima volta che mi vedono live. Può essere l'ultima volta che mi vedono giocare... Leggete fra le linee".