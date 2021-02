Ibrahimovic-Lukaku, niente stretta di mano prima di Milan-Inter. Il motivo? Il protocollo Covid

Le norme anti-Covid non hanno reso possibile l'incrocio Ibra-Lukaku dopo le tensioni in Coppa Italia: niente stretta di mano prima di Milan-Inter.

Dopo le tensioni vissute in Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si sono ritrovati l'uno di fronte l'altro in Milan-Inter di Serie A. Un derby nel derby dunque, che però a ridosso del calcio d'inizio non è mai andato in scena.

Il motivo è legato alle normative anti-Covid, che dalla ripresa del calcio dopo lo scoppio della pandemia hanno rivoluzionato il rituale pre-gara di ogni match: niente saluto tra le due squadre e, di conseguenza, nessuna stretta di mano tra Ibra e Lukaku.

In tanti attendevano reazioni e comportamenti di svedese e belga dopo quanto avvenuto nella stracittadina del 20 gennaio, ma tifosi, curiosi e appassionati sono rimasti delusi: il protocollo Covid, ha impedito l'incrocio Ibrahimovic-Lukaku pochi istanti prima che Milan-Inter iniziasse.

Le immagini hanno immortalato l'enorme concentrazione da parte dei due attaccanti, i quali dopo il minuto di raccoglimento per commemorare Mauro Bellugi hanno iniziato a darsi battaglia sul prato verde al comando di rossoneri e nerazzurri.

Niente stretta di mano e nessuna 'reunion' ravvicinata: Ibra da una parte e Lukaku dall'altra, per contendersi il terzo derby di Milano della stagione.