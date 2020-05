Ibrahimovic ko, il Milan corre ai ripari: tocca a Rebic e Leão

Senza l'infortunato Ibrahimovic si riducono le scelte in avanti per Pioli: a Rebic e Leão il compito di sostenere il peso dell'attacco del Milan.

La notizia è di ieri, lo sconforto abbraccia anche la giornata di oggi: Zlatan Ibrahimovic ha rimediato un infortunio al polpaccio che tra qualche ora verrà approfondito con gli appositi esami, utili per capire qual è la reale entità di un problema che si preannuncia comunque serio.

La sensazione è che, nel migliore dei casi, lo svedese possa ritornare in campo soltanto per le ultime gare della stagione e non prima: uno scenario che obbligherebbe Pioli a fare di necessità virtù in attacco, puntando forte su Ante Rebic e Rafael Leão.

Entrambi finora sono stati oscurati dalla stella di Ibrahimovic: in particolare il giovane portoghese che, se escludiamo l'acuto contro il di inizio gennaio, nel 2020 non ha mai segnato ed anzi è spesso e volentieri partito dalla panchina.

Discorso diverso per il croato, rimasto a secco nella prima parte di stagione e divenuto un fulmine di guerra a partire dal 19 gennaio: 6 le reti nelle ultime 7 partite di campionato in cui si è disimpegnato come seconda punta o esterno offensivo a sinistra nel 4-2-3-1.

Ora, senza Zlatan a disposizione, toccherà a loro due guidare il reparto avanzato come è già accaduto lo scorso 2 febbraio in - , terminata 1-1: stavolta modulo diverso (4-4-2) e goal che però è stato realizzato da Calhanoglu, con Rebic e Leão in campo per tutti i 90 minuti senza riuscire a lasciare il segno.

Intesa che dovrà gioco forza migliorare per il bene del Milan e dei suoi tifosi, stanchi di vivacchiare in una posizione anonima della classifica: la rinascita passa anche e soprattutto dalla loro alchimia che non potrà essere incentivata dalla presenza di un campione come Ibrahimovic, uno che ha il potere di migliorare chi gli agisce affianco.