Ibrahimovic e Kakà al Monza? Berlusconi sogna: "Mai dire mai"

Silvio Berlusconi è tornato al successo nel calcio grazie al Monza, fresco di promozione in Serie B. E ora punta ancora più in alto, al doppio salto verso la .

L'ex Premier è intervenuto a 'TeleLombardia'. Lasciando spazio a grosse suggestioni che tornano di moda, come Ibrahimovic e Kakà due gioielli del suo che spera di ritrovare.

"Ibrahimovic era un nostro obiettivo vero, come lo è stato Kakà: poi si sono create delle difficoltà extra-calcistiche e abbiamo dovuto rinunciare. Ma nel calcio non si sa mai: lo dico sia per lui che anche per Kakà".