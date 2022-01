Ibrahimovic-Juve, una tormentata storia d'amore: Capello, la lite con Moggi, gli scudetti 'dimenticati'

Una grande sfida, un salto nel vuoto, anche per uno con il suo talento e carisma. Malmoe, Amsterdam, Torino. All'alba dei 22 anni, per Zlatan Ibrahimovic era arrivato il momento di mettersi nuovamente in gioco. Dopo l'esperienza all'Ajax, ad attenderlo c'era la Juventus di Fabio Capello, che aveva appena preso il posto di Marcello Lippi. Una nuova avventura che stuzzicava e nel contempo faceva tremare le gambe anche uno con la personalità dello svedese.

"Sono contento di essere della Juventus e non vedo l'ora di cominciare la mia avventura in Italia dove si gioca il calcio più difficile del mondo. Lasciare l' Ajax non è stato facile dopo tanti anni, ma era un desiderio che mi portavo nel cuore da tempo. Ora sono una persona felice" ha dichiarato lo svedese dopo l'arrivo.

Dopo aver regalato a Capello i suoi pupilli Zebina ed Emerson, insieme ai quali 'Don Fabio' aveva conquistato il terzo scudetto della Roma nel 2001, tre anni prima, Luciano Moggi ha deciso di premiare il nuovo tecnico dopo la qualificazione in Champions League attraverso l'ultimo turno preliminare con altri due rinforzi. In difesa arriva Fabio Cannavaro dall'Inter, mentre la scommessa - ma non troppo, viste le cifre - è quell'attaccante svedese proveniente dall'Ajax per 16 milioni di euro, Zlatan Ibrahimovic.

Un trattativa lunghissima tra il club bianconero, il presidente dell'Ajax John Jaak e il suo agente, Mino Raiola, protagonista assoluto: "Abbiamo lottato con l'Ajax fino alle 5 di mattino, pareva che tutto fosse a posto, poi alle 16 di ieri sono insorte delle complicazioni inaspettate".

Qualità fisiche, doti tecniche, personalità da leader, nonostante i soli 22 anni. L'ex Malmoe era già considerato un calciatori di assoluto livello del panorama internazionale. La Juve ha deciso di investire su di lui e portarlo a Torino. Appena arrivato, però, Fabio Capello ha notato un particolare che non lo ha lasciato tanto tranquillo. A rivelare il retroscena è stato proprio l'ex tecnico di - tra le altre - Roma e Milan in un'intervista rilasciata qualche anno più tardi.

"Ero alla Roma e lo vidi in un'amichevole a Berlino. Nell'intervallo rimasi a guardare la sua tecnica nel riscaldamento, faceva già i numeri dei ragazzini di oggi. Quando andai alla Juventus, feci in modo di prenderlo. Aveva molte qualità, ma gli piaceva fare i numeri. La cosa bella fu la determinazione che mise per migliorare e calciare. Zlatan tirava molto male, ma io lo impostai perché in lui vidi l'orgoglio e la voglia di diventare il numero uno".

Il salto dall'Ajax alla Juventus è stato tutt'altro che semplice. Da indiscusso leader tecnico e dello spogliatoio ben presto Ibra è stto costretto a fare i conti con un ambiente completamente diverso rispetto a quello del club di Amsterdam e soprattutto con la personalità e le doti di calciatori di livello mondiale. A confermarlo è lo stesso svedese, che a 'SportWeek' ha raccontato del suo arrivo in Italia e dei primi allenamenti accanto a professionisti del calibro di Del Piero e Thuram.

"Quando sono arrivato alla Juventus, nel 2004, c’era una mentalità totalmente differente da quella di Malmoe o Amsterdam, dove avevo giocato con l’Ajax. Ti rispettavano, però eri uno dei tanti, non eri ‘wow, ci pensi te'. Mi ricordo ancora un duello tra Del Piero e Thuram. Del Piero era una stella: controlla la palla e arriva da dietro Thuram, bam! Lo butta giù. Ho pensato: se tocca così Del Piero, a me m’ammazza. Io non ero nessuno. Tutti gli allenamenti erano così, duri, duri, duri".

Il passaggio da stella assoluta a una delle tante ha sorpreso Ibrahimovic, abituato ad essere sempre il punto di riferimento. A tal proposito, lo stesso svedese, ha raccontato con grande stupore l'incontro con Fabio Capello il giorno del primo allenamento in bianconero, a Vinovo.

"Stava leggendo la Gazzetta, per me la Gazzetta era wow, in Svezia il giornale rosa è il calcio. Al primo giorno di allenamento, entro negli spogliatoi e dico ‘buongiorno mister'. Mi avevano detto che si faceva così. Lui continua a leggere, cambia pagina, prende il caffè. Passano 15-20 minuti non sento niente. Lui chiude la Gazzetta e va fuori. Se mi tratta così significa che devo dimostrare di essere qua. Ecco, lui mi ha fatto sentire che non ero nessuno. Poi mi ha detto: ‘Non chiedi il rispetto, lo prendi'. E io l’ho preso".

A rincarare la dose e infondere subito la mentalità Juventus in Ibrahimovic ci ha pensato proprio colui che lo strappò all'Ajax, Luciano Moggi.

"Una settimana dopo, ci allenavamo alla Sisport, vicino al vecchio Comunale. C’erano due campi, ma le docce otturate. Quando entri in casa Juve è tutto super, lì invece facciamo la doccia io, Trezeguet e altri due e si allaga tutto. Penso, che schifo! Fuori c’era Moggi e gli dico: ‘Non è normale, siamo la Juve'. Mi risponde: ‘Ricordati che non sei qua per stare bene, sei qua per vincere‘. Questo l’ho portato con me: tutto è vincere".

Ibrahimovic ha esordito con la maglia della Juventus il 12 settembre 2004. Al 'Rigamonti' di Brescia, lo svedese è partito dalla panchina e ha preso il posto all'intervallo di David Trezeguet, autore del momentano 2-0 dopo il vantaggio di Nedved. L'ex Malmoe e Ajax ci ha messo appena 24 minuti a sbloccarsi: al 69' è arrivato, infatti, il primo goal con la 'Vecchia Signora'.

Nonostante una concorrenza agguerrita con l'attaccante francese, Ibrahimovic ha fatto subito capire di che pasta è fatto. L'ex Ajax non si è fermato e ha continuato a far goal con la doppietta alla Fiorentina e la tripletta al Lecce. Nella sua prima stagione in Italia, lo svedese è stato subito decisivo nella conquista dello scudetto, il primo in carriera nel Belpaese, con 16 reti e 7 assist in Serie A in 35 presenze. A questi numeri vanno aggiunti i tre servizi vincenti in Champions League. Al termine della stagione, lo svedese ha vinto il premio di 'Miglior calciatore straniero del campionato', mentre a novembre 2005 ha ricevuto in patria il titolo 'Guldbollen', ovvero il premio di 'Giocatore svedese dell'anno'.

Dopo il buon rendimento nell'annata d'esordio in bianconero, con 10 goal totali tra Serie A (7) e Champions League (3), nella stagione successiva Ibrahimovic non è riuscito a ripetersi. La Juventus (e Ibra) è rimasta sul trono d'Italia, mentre in Champions non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale con l'eliminazione per mano dell'Arsenal, con lo svedese che ha realizzato tre goal nella fase a gironi ma non è riuscito a mettere la firma nelle sfide a eliminazione diretta.

Dopo alcuni screzi con Moggi, l'urgano Calciopoli si è abbattuto sui bianconeri e ha posto definitivamente la parole fine sulla tormentata storia d'amore tra Ibrahimovic e la Juventus. Con 26 goal e 14 assist in 92 apparizioni si è conclusa l'avventura a Torino dello svedese.

"Non voglio restare a Torino. Non c’è niente che tu possa fare per farmi rimanere" fu la risposta data da Ibrahimovic al dirigente bianconero dopo l'espulsione rimediata contro il Bayern Monaco nel sfida valida per il Gruppo A di Champions League 2005/2006. L'addio era nell'aria da tempo e si concretizzò solo a fine stagione.

A fiutare l'affare fu l'Inter di Massimo Moratti, che si portò a casa lo svedese staccando un assegno da 25 milioni di euro.

"Con Calciopoli alla Juve cambiò tutto. Quando è scoppiato il problema, con la decisione di mandare la Juve in B c'erano le vacanze, dopo noi eravamo in Germania per il Mondiale, e c'erano tantissimi casini. Hanno mandato via tutti, Moggi e Giraudo, poi c'era Secco che da Team Manager è diventato Direttore Sportivo. Anche giocare in Serie B ho pensato non fosse il massimo: ci sarebbero voluti anni prima di tornare ad essere la squadra che era, e paragonandole quella era per me la Juve, non quella che ci sarebbe stata. Ma la mia, superiore a tutti, troppo forte per gruppo, nomi e allenatore. Mi chiesero di restare, di rinnovare il contratto, ma tanti giocatori erano andati via e io pensavo: se resto alla Juve prima di tornare al top ci vorrà tempo, e io in quel momento mi sentivo che potevo raggiungere un livello più alto di rendimento, arrivare al massimo, ma solo giocando al massimo. Pensavo che andando in Serie B, avrei perso un anno, poi il primo sarà difficile, il secondo ancora di passaggio e tra tre anni sarò dove sono adesso".

Arrivato poco più che ragazzino, Ibrahimovic ha salutato la Juve da calciatore e uomo, con due scudetti in bacheca e tanta esperienza in valigia. Una storia che lo stesso svedese ha provato a cancellare, seppur in parte. Nel monologo durante l'edizione 2021 del Festival di Sanremo, Ibra non ha citato i due scudetti vinti sul campo e poi revocati dalla Giustizia Sportiva.

"Ho giocato 945 partite e ne ho vinte tante, non tutte. 11 scudetti ho vinto [2 in Olanda, 4 in Italia (3 all'Inter, 1 al Milan), 1 in Spagna e 4 in Francia], ne ho perso qualcuno. Ho vinto tante coppe, ne ho persa qualcuna".

Un passaggio che non è passato inosservato e che conferma il rapporto tormentato tra Zlatan Ibrahimovic e la Juventus, che nonostante i successi non sono mai riusciti ad amarsi davvero.