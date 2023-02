Ibrahimovic in lacrime per il giornalista Slegers malato di leucemia: "Ti voglio bene"

L'attaccante svedese è intervenuto in diretta e ha mandato un messaggio emozionante al suo amico giornalista, malato terminale di leucemia acuta.

Lacrime e dolore. Senza filtri, senza trattenersi. Un dolore straziante e un’amicizia forte e di lunga data. Quello tra Zlatan Ibrahimovic e Thijs Slegers è un rapporto intenso, da sempre.

Il giornalista olandese ed ex addetto stampa del PSV Eindhoven ha annunciato pochi giorni fa che non c’è più nulla da fare. Quella leucemia acuta diagnosticata alla fine del 2020 non può essere curata.

Il 46enne ha iniziato una campagna di sensibilizzazione sul tema della donazione di cellule staminali e sangue attraverso i suoi canali social, ma non solo.

"Io non posso più essere aiutato, ma altri sì!” il messaggio.

Ad affiancarlo ci sono il PSV con cartelloni esposti allo stadio e l’emittente ESPN con lo show in diretta dal nome ‘Blood Relatives’.

Durante la trasmissione, andata in onda lunedì sera, sono intervenuti diversi amici di Thijs e volti noti del mondo del calcio tra cui Zlatan Ibrahimovic.

I due hanno raccontato di essersi conosciuto durante il periodo in cui lo svedese vestiva la maglia dell’Ajax.

“Era l’unico amico quando ero giovane e smarrito. Non avevo davvero nessuno in Olanda. Poi mi ha contattato un giornalista, uno di quelli che di solito erano miei nemici, e siamo andati a cena insieme. Da quel momento siamo diventati grandi amici. Thijs mi ha aiutato e mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno. Siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore".

Ibra non è poi riuscito a contenere le emozioni e in lacrime si è rivolto direttamente a Slegers:

“Thijs, voglio solo dirti che ti voglio bene, amico mio”.