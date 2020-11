Ibrahimovic immortale: 10 goal in 6 partite, è ancora capocannoniere

Lo svedese eguaglia Nordahl nella storia del Milan e diventa il quinto ad andare in doppia cifra in Serie A in 8 giornate negli ultimi 50 anni.

Si scrive Zlatan Ibrahimovic, si legge immortale. Giornata dopo giornata, lo svedese è sempre più decisivo per il , capolista grazie anche, se non soprattutto, ai suoi goal. Sono già 10 in 6 partite, su 8 giornate totali del campionato di . Due, contro e , le ha saltate causa Covid-19. Nelle altre, ha sempre segnato. Quattro doppiette, più altri due goal.

Numeri da record, che lo pongono ancora di più tra i mostri sacri nella storia rossonera. Secondo i dati 'Opta', soltanto un giocatore ha avuto un rendimento migliore nelle prime otto partite di campionato col Milan: Marco Van Basten, arrivato a 12 nel 1992/93, e Gunnar Nordahl, 10, come Zlatan, nel 1950/51.

9 - Nove gol nelle prime otto giornate di questa Serie A per Zlatan #Ibrahimovic: solo due giocatori nella storia del #Milan hanno fatto meglio dello svedese nelle prime 8 nel massimo campionato (Van Basten 12 nel 1992/93 e Nordahl 10 nel 1950/51). Divinità.#NapoliMilan pic.twitter.com/Nza9uiYV3v — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 22, 2020

Negli ultimi cinquant'anni di Serie A, soltanto Van Basten, Batistuta, Dybala e Immobile sono riusciti in una partenza sprint di questo livello. Di certo, però, non a 39 anni suonati. In goal nelle prime sei presenze, come Batistuta, Vieri e Piatek. 10 goal per arrivare già in doppia cifra per la quattordicesima volta in un top-5 campionato europeo.

Altre squadre

10 goal come in Europa sono riusciti a fare soltanto il miglior attaccante del mondo come Lewandowski, più talenti come Haaland e Calvert-Lewin. Ma hanno giocato tutti più di Ibrahimovic. Che, peraltro, ha quasi il doppio degli anni di Haaland. Ha portato il conto dei goal di testa nel 2020 a 6, quest'anno è già a 3. Record su record, da quando è tornato.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Il Milan funziona soprattutto grazie a lui e grazie all'asse che compone con Theo Hernandez. Un asse che ha già fruttato tre goal. Un asse che stasera ha messo in ginocchio il . Partners in crime, con 16 anni di differenza. Anche se la copertina è sempre dello svedese.