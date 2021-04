Ibrahimovic dopo il rinnovo: "Ho dimostrato che l'età non conta, vedo un grande Milan"

Ibrahimovic si gode la firma fino al 2022: "E' tutto nella testa, questo Milan è una grande sfida. Quando sono in Svezia, mi mancano 25 figli...".

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un patto di sangue. Il fuoriclasse svedese, dopo aver prolungato il proprio contratto fino al 2022, al canale tematico rossonero esterna le proprie sensazioni ed è ottimista per ciò che sarà.

"Anche se qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età ho dimostrato che l’età non conta, è tutto nella testa - le sue parole riportate da 'Milannews' - Se sei disponibile a fare certe cose ce la fai, la mia mentalità è che bisogna sempre migliorare e fare il massimo possibile. Poi la qualità in campo o ce l’hai o non ce l’hai, secondo me quello non va via. Devi stare bene fisicamente ed essere in condizione di riuscire a fare le tue cose. Poi adatto il mio gioco per la squadra, cerco di aiutare il più possibile".

Ibra scommette sul Diavolo.

"Questo nuovo progetto del Milan mi piace perché è una sfida differente. Ero abituato a giocare con grandi campioni che hanno vinto tutto. Questa è un’altra situazione, hai altre responsabilità. Quando giochi con grandi campioni, tutto si risolve in campo. Qua è differente, devi prenderti la responsabilità di far vedere qual è la strada per il successo. Se hai già fatto questa strada hai esperienza e voglio trasmetterla a tutti quanti in questa squadra. È un grande sfida, però quando lo fai bene hai molta più soddisfazione rispetto a quando giochi con i grandi campioni, significa che hai fatto qualcosa in più del normale". "Dove arriveremo io e il Milan? Vedo grandi cose. Quando sono arrivato a metà campionato, e se guardi fino ad un anno dopo siamo stati sempre primi. Se questo fosse iniziato prima oggi ci sarebbe stato un altro trofeo in bacheca. Però adesso bisogna continuare, normalmente se fai bene per un anno ottieni qualcosa, invece adesso abbiamo fatto bene per un anno e ancora non è finito. Manca poco, dobbiamo continuare così e credere, perché se credi niente è impossibile. Abbiamo dimostrato, quando tanti parlavano e giudicavano 'Questo Milan bla bla bla' noi in campo abbiamo dato tutte le risposte. Abbiamo lavorato con sacrificio e dimostrato che possiamo farlo. Poi quando vinci qualcosa hai fame, ne vuoi sempre di più. Quello è il segreto, ma prima devi vincere".

Il primo step si chiama Champions.

"Bisogna credere in quello che facciamo, se continuiamo a crederci allora ce la facciamo. Non è ancora finito nulla, niente è impossibile, ognuno ha i suoi obiettivi. Il mio obiettivo è vincere, se non vinco c’è delusione. Ma questa è la mia mentalità, ognuno ha la sua. Bisogna crederci, questo è il segreto".

Ibrahimovic, nel gruppo, è leader e chioccia.

"Dentro al campo siamo tutti uguali, abbiamo gli stessi obiettivi, però poi ognuno lo tratti in modo diverso. Il mio lavoro è quello di stimolare tutti. Quando non sono in Italia e non sono con la squadra devo dire che mi mancano tanto, come mi mancano tutti i miei figli in Svezia; invece quando sono fuori dall’Italia mi mancano 25 figli".

Sul rapporto con Pioli.

"Quello che abbiamo passato l’anno scorso non è stato facile. Ogni partita mi diceva ‘Ibra, fai il bravo’ e io facevo il cattivo, alla partita successiva ‘Ibra, fai il cattivo’ e lui faceva il bravo, però comandava lui quando voleva… Facevamo questi giochi. All’inizio non conosci le persone, ma sin dal primo giorno è stato molto facile con lui. Pioli ha la mentalità giusta, ogni giorno ha quest’energia che trasmette a tutti, vuole il massimo dalla squadra. Mi chiama al mattino e mi chiede: ‘Dove sei, io sto già lavorando’. Mi sfida così".

Futuro da allenatore per Ibra?