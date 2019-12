Ibrahimovic ha scelto il Milan: manca però l'accordo sul contratto

Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua scelta, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport': andrà al Milan, ma 'ballano' alcuni dettagli.

Dopo una lunga telenovela di calciomercato, Zlatan Ibrahimovic pare aver fugato ogni dubbio, anche se la certezza potrà arrivare solo con l'ufficialità. L'attaccante svedese, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha scelto il per il suo grande ritorno in ed in .

Accantonato il , come ha confermato Walter Sabatini nella giornata di lunedì , Zlatan Ibrahimovic vuole tornare al Milan per una sfida degna del suo nome, per l'attaccamento ai colori rossoneri e anche per motivi familiari (la città piace alla compagna Helena).

La scelta sarebbe stata già confidata ad alcuni amici, ma mancano ancora alcuni dettagli prima di potersi sbilanciare definitivamente. E questi dettagli riguardano il contratto di Ibrahimovic, sia dal lato economico, sia per la tempistica.

Lo svedese ritiene non sufficiente l'offerta economica rossonera (pochi secondo lui 2 milioni) e anche la durata (solo 6 mesi più opzione). Per l'anno seguente sarebbero 4 i milioni pattuiti. Insomma, Ibrahimovic vorrebbe firmare da subito un contratto per un anno e mezzo, con una base economica più alta.

La scelta, quantomeno idealmente, è stata fatta. Ma c'è ancora una speranza che nutre un'altra squadra, l'unica vera altra pretendente rimasta in corsa per Ibrahimovic. Stiamo parlando del .

Secondo 'Il Corriere dello Sport', Mino Raiola ha chiesto 4 milioni di euro fino a giugno alla società di Aurelio De Laurentiis, con l'opzione di allungare anche per la stagione 2020/2021. Il giocatore, però, sembra ormai fortemente orientato verso il Milan.

Oggi, 10 dicembre, era il giorno annunciato tempo fa da Ibrahimovic per sciogliere il suo futuro, quindi è possibile che arrivino novità in giornata.