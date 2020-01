Ibrahimovic is back: goal in Cagliari-Milan alla prima da titolare

Alla prima da titolare dal ritorno al Milan, Ibrahimovic non perdona e scherza sul futuro: "Rinnovo? Dovrei vincere il campionato, è difficile".

Sì, c'è sempre bisogno di Zlatan Ibrahimovic . Lo sa bene il che, pensando all'attualità, ha deciso di cogliere un'occasione a cinque stelle. Perché lo svedese, con tanti saluti alle 38 primavere, continua a fare la differenza. E, mai come in questo caso, la carta d'identità assomiglia a un mero dettaglio.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Approdato nuovamente sotto il Duomo nella finestra corrente da svincolato, il 21 rossonero a ha fatto la differenza. Alla sua prima da titolare al ritorno alla corte del Diavolo, dopo lo spezzone ottenuto a San Siro contro la , Ibra non si è fatto pregare: un goal, un altro annullato per fuorigioco e, soprattutto, una prestazione tonica anche dal punto di vista atletico.

"Per un attaccante è importante stare davanti alla porta, a volte entra altre no. Mi sento bene, poi i goal arrivano. Ho sbagliato qualche pallone a inizio partita ma mi serve giocare per entrare in forma. Ogni goal che faccio esulto col segno di Dio, così mi sento vivo. Il mister vuole stare attento, pensa alla mia età, ma non c'è problema: il cervello è sempre uguale, ma il fisico deve seguirlo". "Tutta la settimana abbiamo lavorato sul nuovo modulo e il risultato sono stati i 3 punti. Era la seconda partita, speriamo di continuare così. Si soffre, ma quando si lavora si torna tuto. Rinnovo? Devo vincere il campionato, mi sa che è difficile".

Zlatan ha ritrovato la gioia personale in serie A 7 anni e 250 giorni dopo la sua ultima marcatura nella competizione: nel 2012 contro l' . Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che Ibra è andato a segno in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato contro il Cagliari. Insomma, vera e propria bestia nera.

Sorride il diretto interessato e, di riflesso, anche l'élite nostrana. Ibrahimovic, con 38 anni e 100 giorni, è il marcatore più anziano del campionato; nonché il quinto della storia del Milan in serie A. Nulla di nuovo per chi ha scelto di rientrare nel Belpaese per dimostrare di essere tutto fuorché un giocatore sulla via del declino.

Parola d'ordine, ora, continuità. Per costruire un girone di ritorno profondamente differente rispetto a quello d'andata. Facendo riferimento e affidamento specialmente su Ibra, mai banale e sempre pronto a mettere in campo la manifesta superiorità.