Ibrahimovic sul futuro: "Rispetterò il contratto col Milan, poi vedremo"

Zlatan Ibrahimovic si trova in dove continua ad allenarsi con l'Hammarby, club di cui detiene una parte di quote: oggi ha disputato una partitella andando anche a segno, nel suo classico stile.

Al termine dell'incontro ha parlato ai media svedesi presenti: argomento principale il suo futuro e l'incertezza di un prosieguo di carriera al , con cui il rapporto scadrà il prossimo 30 giugno.

"Ho un contratto col Milan, poi vedremo. Voglio giocare a calcio, penso che in una squadra chiunque dovrebbe avere l'opportunità di dare il proprio contributo. Vedremo cosa accadrà. Devo rispettare l'accordo che ho firmato: oggi ho 38 anni, non so quanto tempo ci vorrà prima di trovare una soluzione".

Ibrahimovic non ha escluso, un giorno, di intervenire economicamente per finanziare gli acquisti dell'Hammarby.

Un pensiero per l'atto vandalico che ha praticamente distrutto la sua statua a Malmoe.

"Penso sia un peccato, un gesto di coloro che vogliono attirare l'attenzione dei media: siamo ad un livello davvero infantile. Noi non apparteniamo a quel livello, siamo migliori. Solo perché la statua non è più lì non significa che la mia storia sia stata demolita: quella rimarrà per sempre".