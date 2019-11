Ibrahimovic alla Fiorentina? Commisso: "Chiederò a Montella, Pradé e Barone"

Rocco Commisso fa sognare i tifosi della Fiorentina, pur col sorriso sulle labbra: "Ibrahimovic? Ha 38 anni, dovrei preoccuparmi dello spogliatoio".

Da quando è stato eliminato dai playoff di con i suoi Los Angeles Galaxy, sconfitti nel derby dal LAFC, è diventato il grande tormentone del calciomercato: dove andrà a giocare Zlatan Ibrahimovic? Una domanda, tante possibili risposte. Una delle quali porta anche alla .

Se n'è parlato e se ne continua a parlare, assieme ad altri scenari che vedono Ibra con la maglia dell' , del e pure del , oltre ad alcune ipotesi estere. E il presidente viola Rocco Commisso, presente assieme a Vincenzo Montella in conferenza stampa, non si è sottratto all'argomento.

"Ibrahimovic? Ha 38 anni, mi dovrei preoccupare dello spogliatoio... Prima devo chiedere a Montella, Pradè e Joe Barone".

Una frase pronunciata con il sorriso sulle labbra, tra il serio e il faceto. Ma è chiaro come il solo nome di Ibrahimovic basti per scatenare l'entusiasmo di chi già sogna con il possibile ritorno in dell'ex centravanti di , Inter e . Magari per formare un tridente fantascentifico con Chiesa e Ribery.

Ibrahimovic intanto, prossimo alla scadenza del proprio contratto con i Galaxy, aspetta senza fretta. Se nei giorni scorsi ha mandato in subbuglio i social network 'annunciando' un suo ritorno in Spagna, nelle ultime ore ha preso piede la suggestione Bologna. Il tormentone continua.