Ibrahimovic e Kjaer ancora a parte: non ci saranno per Genoa-Milan

Stefano Pioli dovrà giocare anche la partita contro il Genoa senza due uomini fondamentali come Ibrahimovic e Kjaer.

Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer si sono allenati ancora a parte quest'oggi. I due giocatori non prenderanno quindi parte alla trasferta di Genova per il , che ormai stringerà ancora i denti senza i due giocatori.

Contro il il Milan farà a meno di loro, soprattutto perché in casa rossonera non si vuole affrettare nessun tempo di recupero, soprattutto per due giocatori così preziosi come Ibrahimovic e Kjaer.

Si cercherà di vedere, invece, se i due giocatori saranno a disposizione contro il nel prossimo turno di campionato, domenica 20 sicembre alle ore 15.

Contro il Genoa però rientrerà Leao, in ballottaggio con Hauge sulla fascia sinistra ma favorito per un posto da titolare. Toccherà ancora a Rebic rilevare Ibrahimovic nel ruolo di prima punta. In difesa spazio al giovane Kalulu, come contro il .