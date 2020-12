Ibrahimovic e il Covid-19: "Parlavo con la casa, davo i nomi ai muri"

Zlatan Ibrahimovic si racconta al 'Corriere della Sera': "Stare fermo è terribile. Giocare la Champions League col Milan? A chi non piacerebbe...".

Miglior squadra del 2020, e per distacco. Il chiude l'anno al primo posto, dopo aver raccolto le macerie e averci costruito su un palazzo. Merito anche di Zlatan Ibrahimovic, l'uomo della svolta. Il gigante che pareva ormai un ricordo per il grande calcio, tra infortuni e un'età in inesorabile avanzamento. E che invece si è confermato quello di sempre: un fuoriclasse.

Ibra è infortunato, in questo momento. Ma il Milan non ha perso l'abitudine di vincere e ha messo sotto pure la Lazio. Anche senza di lui. Intanto, il centravanti di Pioli ha concesso una lunga intervista al 'Corriere della Sera'. Tanti gli argomenti trattati: il delicato tema del Covid-19, con cui Zlatan ha convissuto qualche settimana fa, e poi naturalmente il calcio, il primo posto in , il sogno Scudetto. Sempre più realistico.

"Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021 - le parole di Ibrahimovic - Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? Avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. La squadra deve avere il coraggio di sognare. E io dico che può e vuole fare ancora di più".

Poi, via col tema più delicato: il Covid-19, appunto. Anche l'invincibile Ibrahimovic lo ha contratto. E ne è uscito vincitore.

"Quando all'inizio mi è capitato, ero abbastanza tranquillo, quasi incuriosito, vabbè, voglio vedere cosa è questo Covid. Ha colpito tutto il mondo, una grande tragedia, adesso è arrivato da me. Ero a casa ad aspettare, vediamo cosa succede.

Il CONI ha deciso: Juventus-Napoli si rigioca, tolto il -1 agli azzurri

I sintomi? Mal di testa, non fortissimo ma fastidioso, una cosa tosta. Ho anche perso un po' il gusto. E stavo lì tutto il tempo, a casa, incazzato, non potevo uscire, non mi potevo allenare bene. Stare fermo è terribile. A un certo punto parlavo con la casa e davo i nomi ai muri. Diventa un fatto mentale. Ti fissi e ti immagini tutti i mali addosso, anche quelli che non hai. Una sofferenza per quello che senti e per quello che pensi di sentire".

Meglio tornare a pensare al calcio, allora. E magari al futuro di uno splendido quasi quarantenne che, dopo aver seriamente pensato di mollare tutto, sta accarezzando l'idea di andare avanti ancora per un po'. E lui che dice?